Вильнюс, 9 ноября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Первое полугодие 2018 года должно показать, могут ли три прибалтийские страны решать общие энергетические проблемы, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 ноября. По его словам, Литве, Латвии и Эстонии «необходимо в первую очередь думать об интересах всего региона, а не о национальных интересах».

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Прибалтийские страны добились большого прогресса в создании региональной стратегии, выдвижении региональных целей, однако не в их реализации. До сих пор региональные проекты в основном реализовываются на национальном и нескоординированном уровне. Мы обязались выйти на новый уровень и думать на региональном, а не на национальном уровне. Я знаю, что этого трудно добиться, но у нас нет другого выбора», — сказал Вайчюнас на Вильнюсском энергетическом форуме, организованном журналом Valstybė.

По его словам, это главное условие в реализации региональных проектов — синхронизации электросетей с Западной Европой, создании общего газового рынка или формировании единой позиции в отношении строящейся Белорусской АЭС.

Правда, что это — главные региональные проекты, говорит исключительно сама Литва, которая не дождалась от Латвии и Эстонии поддержки в противодействии БелАЭС, не добилась согласия совместного использования сжиженного газа из СПГ-терминала в Клайпеде, а также получила отказ на покупку дорого газа для собственных нужд. Аналогичная недоговорённость существует и в вопросе синхронизации электроэнергетической системы с Западной Европой и выходе из системы БРЭЛЛ.

«Первое полугодие следующего года покажет, можем ли мы договориться по этим вопросам. (…) Да, мы должны будем пожертвовать своими национальными интересами во имя долгосрочной региональной выгоды», — сказал министр.

Отметим также, что ни Латвия, ни Эстония пока не демонстрирует признаков разрыва всех связей с Россией в энергетике «любой ценой», даже если населению придётся платить за это в разы дороже. Именно такой путь выбрал официальный Вильнюс.

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