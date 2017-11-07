МИД Литвы: Наши цели — выход из БРЭЛЛ, борьба с «Газпромом» и «Росатомом»

Вильнюс, , 19:47 — REGNUM Дальнейший переход на сжиженный газ и вытеснение «Газпрома», борьба с Белорусской АЭС, и выход Прибалтики из БРЭЛЛ — так обозначил главные цели Литвы в энергетике глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 ноября.

«Литва стремится к полноценной интеграции во внутренний энергетический рынок ЕС, и сейчас остался самый важный стратегический шаг — синхронизация электросистем стран Прибалтики с сетями континентальной Европы», — подчеркнул Линкявичюс, приветствуя участников ежегодного Вильнюсского энергетического форума.

Министр подчеркнул, что «геополитические вызовы подтолкнули ЕС к инициативе укреплять энергетическую безопасность в масштабе всего ЕС, предусматривая амбициозные цели ЕС и финансовые инструменты».

Министр также отметил, что после того, как был построен Клайпедский терминал СПГ, в регионе исчезла монополия «Газпрома», но газ «продолжает использоваться в геополитических целях, о чем говорит проект NordStream 2».

Другая геополитическая инициатива — «небезопасный проект Белорусской АЭС, и вызываемые ею угрозы необходимо должным образом оценить».

Глава МИД не пояснил, что МАГАТЭ, контролируя процесс строительства Белорусской АЭС, называет этот проект образцовым, что вытесняя «Газпром» с литовского рынка газ для Литвы значительно подорожал, а синхронизация с континентальной Европой под вопросом из-за отсутствия линий электропередач. В настоящий момент действует только одна линия с Польшей, Литва настаивает, что этого для выхода из БРЭЛЛ достаточно, но с таким утверждением не согласна Эстония.

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