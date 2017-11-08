Киев, 9 ноября, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Группа депутатов Верховной рады Украины от партии «Укроп» внесла на рассмотрение поправку к законопроекту о «реинтеграции Донбасса», предусматривающую разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом 8 ноября сообщил журналистам член комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

«Эта поправка существует, это поправка под номером 595. Она внесена группой народных депутатов от политической силы «Укроп», — сообщил депутат.

По его словам, согласно поправке правительство Украины должно будет разорвать дипломатические отношения с Россией в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.

Напомним, информация о том, что Верховная рада в ближайшее время может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, появилась в СМИ ещё 7 ноября. Сообщалось, что инициативу готовы поддержать представители большинства фракций.

Между тем, позднее депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что прежде чем принимать такое решение, необходимо сперва «изучить все возможные последствия, как это скажется, негативно или положительно, для Украины».

Законопроект о «реинтерации Донбасса» Верховная рада должна рассматривать во втором чтении 16 ноября. Даже в том случае, если закон будет принят, решение о разрыве дипломатических отношений в соответствии с украинским законодательством может быть принято только главой государства. Таким образом, Петр Порошенкодолжен будет пописать соответствующий указ. После этого украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты, а российским дипломатам будет предписано покинуть Украину.

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