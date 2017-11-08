В Кремле считают внутренним делом Украины разрыв Киевом дипотношений

Москва, , 13:19 — REGNUM Киев принимает немало решений, способствующих ухудшению отношений между Россией и Украиной, и разрыв дипломатических отношений лишь осложнит ситуацию, хотя данный вопрос и является внутренним делом Украины, заявил 8 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это суверенное дело Украины. На Украине последние годы, как вы знаете, принималось немало решений, которые имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта на юго-востоке страны», — сказал Песков.

Он предположил, что в случае принятия данного решения ситуация осложнится и будет «нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России».

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Ранее стало известно, что Верховная рада Украины в ближайшее время может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Соответствующие поправки в закон «о реинтеграции Донбасса» намерен внести депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник.

При этом сообщалось, что Киев одновременно проведет переговоры с третьей страной о том, чтобы её посольство представляло интересы Украины в России, осуществляло передачу нот, корреспонденций и другой информации в российский МИД.

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