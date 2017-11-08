Верховная рада Украины готовит закон о разрыве дипотношений с Россией

Киев, , 05:32 — REGNUM Верховная рада Украины в ближайшее время может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом 8 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

По информации издания, пункт о разрыве дипотношений был предложен в качестве поправки к законопроекту о «реинтеграции Донбасса» депутатом от «Блока Петра Порошенко» Иваном Винником.

Указанный документ Верховная рада должна рассматривать о втором чтении 16 ноября.

Собеседники газеты отметили, что инициативу готовы поддержать представители большинства фракций. Следующим этапом должно будет стать подписание соответствующего указа президентом Украины Петром Порошенко. После этого украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты, а российским дипломатам будет предписано покинуть Украину.

Сообщается, что параллельно с этим Киев начнёт переговоры с третьей страной о том, чтобы её посольство представляло интересы Украины в России, осуществляло передачу нот, корреспонденций и другой информации в российский МИД.

По сведениям источников, в качестве потенциальных кандидатов на эту роль рассматриваются «Белоруссия, как наиболее удобная географически, и нейтральная Швейцария».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве также уже длительное время поднимается тема введения визового режима с Россией. Главным сдерживающим фактором для украинских властей при этом служат опасения, что Москва может дать зеркальный ответ, в результате чего пострадают миллионы работающих в России украинцев. Тем не менее из различных источников поступала информация о том, что подержать такую инициативу готовы несколько фракций украинского парламента.