Разрыв дипотношений России и Украины «рано или поздно произойдёт»

Киев, , 17:34 — REGNUM Ничего удивительного в инициативе разорвать дипломатические отношения с Россией нет, это полностью вписывается в линию, проводимую украинским руководством, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Эксперт прокомментировал для ИА REGNUM возможный разрыв дипотношений двух стран.

«Все, что делает украинское руководство, направлено на разрыв отношений с Россией и борьбой со всем русским, что есть на Украине. Этого следовало ожидать. Если разрыв не произойдет сейчас, то эти деятели совершат это несколько позже, если Запад решит, что сейчас это преждевременно, — говорит эксперт. — Может быть пока это «пробные шары», чтобы посмотреть, как реагирует население, как отреагирует Россия. Но к этому нужно быть готовым и нужно понимать, что в Киеве сидят непримиримые враги России. И они будут бороться с Россией всеми доступными средствами. Это само собой не рассосется. Когда они говорят, что находятся в состоянии войны с Россией, мы можем сколько угодно по этому поводу смеяться, что Россия и не знала, что она воюет. Но они с нами воюют, это факт».

Игорь Шишкин также отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с Россией в первую очередь пострадают рядовые граждане.

«Но какое дело киевскому режиму до рядовых украинцев? Как сначала они (власти — прим. ИА REGNUM ) практически разорвали экономические связи с Россией: это не выгодно украинскому народу, это не выгодно государству, но это выгодно режиму. Точно так же и сейчас», — уверен аналитик.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что депутат от от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправки в закон «о реинтеграции Донбасса», в соответствии с которыми предполагается разорвать дипломатические отношения с Россией и закрыть дипучреждения. Однако позже глава комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский эту информацию опроверг.

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