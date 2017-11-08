Ханой, 8 ноября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с главой Белого дома США Дональдом Трампом во Вьетнаме, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с 10 по 11 ноября. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу провести с президентом Путиным, — заявил Лавров. — Путин к этому готов, американцы об этом знают».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

По его словам, Кремль может оказать помощь Вашингтону в урегулировании ситуации с Северной Кореей и Сирией.

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