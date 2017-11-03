Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС согласовывается

Москва, , 13:08 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме не исключена, заявил 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», — заявил журналистам Песков.

По его словам, как только все детали взаимного согласования прояснятся, об этом будет проинформировано.

«Важность любого контакта президентов России и США для всех международных дел трудно переоценить», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что собирается принять участие в саммите АТЭС, где может состояться встреча с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что это будет «важная встреча», на которой можно было бы обсудить вопросы Украины, Сирии и Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС состоится во Вьетнаме 10—11 ноября. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о встрече с Путиным: поговорим об Украине