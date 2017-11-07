У Путина и Трампа будет возможность встретиться в рамках саммита АТЭС

Москва, , 14:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут провести встречу в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме, в настоящее время ее детали прорабатываются, сообщил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оба президента будут находиться в Дананге, и возможность переговорить так или иначе у них будет. Очевидно также, что они обменяются мнениями по наиболее острым вопросам, к какому относится ситуация на Корейском полуострове», — сказал Песков.

На вопрос о том, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа о положительной роли США в разрешении ситуации на Корейском полуострове, представитель президента России сообщил, что до встречи президентов оценку этому заявлению давать не стоит.

«Сейчас я не стал бы давать оценку ситуации, давайте дождемся контактов наших глав государств», — пояснил он.

Напомним, саммит АТЭС-2017 проходит во вьетнамском городе Дананг с 5 по 11 ноября. Кульминацией мероприятия станет встреча 10−11 ноября лидеров 21 страны, входящей в АТЭС.

Ранее Трамп заявил, что него встреча с Путиным на полях АТЭС вполне ожидаема, и он стремится к ней, так как хочет заручиться поддержкой российского лидера в вопросе с КНДР.

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