Москва, 7 ноября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Жители Москвы, протестующие против мусорного полигона «Малинки», формируют инициативную группу, которая будет представлять их интересы в процессе дальнейших встреч с представителями власти. Об этом 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

Читайте также: Мусорная бомба «Малинки» взорвётся в Москве социальным конфликтом

Кроме того, она категорически опровергла распространяемые в социальной сети «ВКонтакте» слухи о том, что она имеет отношение к данному полигону. Напомним, что авторы созданной там виртуальной группы активно выступают против работы ряда московских мусорных полигонов, а что касается ТБО «Малинки», то прямо обвиняют Дудареву в причастности к его предполагаемому перезапуску.

Читайте также: Смогут ли «Малинки» спасти Московский регион от мусорного коллапса?

«Я не имею никакого отношения к полигону «Малинки» и не знаю, кто занимается распространением подобных слухов и с какой целью, — заявила Дударева корреспонденту ИА REGNUM. — Общественная палата РФ выступала и будет выступать в дальнейшем в качестве медиатора в конфликте, связанном со строительством нового объекта. Мы будем стараться найти компромиссное решение, которое удовлетворит как горожан, так и представителей власти. Жители формируют сейчас инициативную группу, с которой наша комиссия и комиссия ОП РФ по общественному контролю будет плотно взаимодействовать».

Кроме того, она отметила, что инициативная группа будет состоять из самих жителей и отстаивать интересы всех протестующих граждан в процессе дальнейших встреч с представителями власти. Пока план взаимодействия прорабатывается.

Читайте также: Жизни 60 тыс. человек в Новой Москве могут оказаться под угрозой

И ещё: Перспективы мусорного полигона в Новой Москве: на краю катастрофы

Напомним, что ситуацию вокруг мусорного полигона «Малинки» обсуждали на недавней встрече в здании Общественной палаты РФ. Её участники из числа жителей Новой Москвы, проживающих возле проблемного ТБО, рассказали, что собрали уже 60 тыс. подписей. Обещаниям столичных властей, уверяющих, что полигон просто рекультивируют, местные жители не верят ввиду слабой убедительности чиновничьей аргументации.