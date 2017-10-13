Перспективы мусорного полигона в Новой Москве: на краю катастрофы

Москва, , 19:34 — REGNUM Люди, проживающие в районе предполагаемого нового мусорного полигона «Малинки» в Новой Москве, боятся стать жертвами очередного экологического бедствия, на которое их, по всей вероятности, обрекают московские власти. Они выступают против запуска мегаполигона ТБО и требуют, чтобы чиновники их услышали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о недовольстве населения ИА REGNUM подтвердил 13 октября член Общественной палаты РФ Александр Закондырин, рассказавший, что к нему уже поступили обращения от местных жителей.

«Как мне сообщили в департаменте ЖКХ, появившаяся сегодня информация о запуске нового полигона не соответствует действительности, — отметил он. — Проходят мероприятия по рекультивации полигона, и нет планов по его запуску. Такова их позиция — соответствует ли это действительности, сказать сложно. Более того, можно ли вообще эксплуатировать этот полигон, учитывая его расстояние до жилых домов и транспортных путей? Кроме того, есть логика здравого смысла: следует ли запускать полигон, где нет нормальной системы сбора свалочного газа и фильтратов? У нас вообще нет таких полигонов, кроме разве что Тимохово (Ногинский район Московской области — прим. ИА REGNUM ), где на одной трети его территории всё-таки сделали систему сбора фильтратов».

При этом эксперт обратил внимание на такую проблему, как отсутствие полноценных исследований состояния полигонов, без которых их ни в коем случае нельзя перезапускать.

«Кроме того, есть вопрос транспортной доступности, — подчеркнул Закондырин. — Да, свалка «Малинки» расположена близко от столицы, и для перевозчиков это соблазнительный момент, но у меня есть сомнения в том, что по имеющейся трассе туда можно направлять московский мусор. Я бы аккуратно отнёсся ко всему этому. Люди, которые там живут, очень переживают».

Ещё более категорично высказалась председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

«Я категорически против того, чтобы при такой плотной застройке и при той плотности населения, которое проживает в Москве и московской агломерации, строились объекты по захоронению отходов, — заявила она корреспонденту ИА REGNUM. — Что касается полигона «Малинки», то я неоднократно разговаривала с представителями московских властей на эту тему, и они все в один голос заявляют, что проект, касающийся данного полигона, подразумевает только его рекультивацию, а не увеличение масштабов. Естественно, если от местных жителей будут поступать сигналы и жалобы по этому вопросу, то мы будем реагировать».

Напомним, что полигон ТБО «Малинки» площадью 67 гектаров и мощностью 1 млн тонн в год, по некоторым сведениям, будет открыт в начале 2018 года на месте старой законсервированной в 2016 году свалки. Он расположится в 40 км от МКАД, причём в 4 км от него находится деревня Чириково Троицкого района. Кроме того, неподалеку стоят несколько коттеджных поселков, а в 10 км — город Троицк. По данным РБК, в апреле 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в «Малинках» критической, так как полигон не рекультивирован и оказывает активное воздействие на прилегающую территорию в виде распространения фильтрата с солями тяжёлых металлов и других ядовитых веществ.

Тем временем в социальных сетях пользователи не жалеют хлестких выражений для того, чтобы выразить своё отношение к этому очередному проявлению чиновничьего безразличия:

«Правительству проще открыть полигон под окнами у людей, чем в безопасной для всех зоне, ведь это дороже и меньше прибыли тем, кто кормится с этой свалки».

«Соседи! Что же мы молчим? Неужели махнули рукой на будущее нашего Подмосковья??»

«Открыть обещанные заводы, а не увеличивать свалки!»

«Уезжайте подальше от полигонов».

«Нас решили сделать подопытными кроликами, чтобы кормили отходами из почвы и быстро умирали, к тому же, кто дал разрешение на возобновление данной свалки возле жилых пунктов, которая была законсервирована, кому-то это очень выгодно. Вот главный вопрос!»

«Нет предела возмущению … Кому пришло в голову создать гигантскую свалку рядом с Троицком, Красной Пахрой, Чириково, Вороново, Шишкин лес, Никольское, и.т.д. Нельзя допустить отравление детей, стариков, всего живого. Это очередная катастрофа, создающаяся нашими государственными властями».

Стоит отметить, что местные власти уже не первый раз ставят жителей Подмосковья в опасную экологическую ситуацию. 15 июня во время прямой линии президенту России пожаловались жители Балашихи, которые годами страдали из-за расположенного в их районе мусорного полигона «Кучино» (площадь 50 гектаров). Там постоянно вспыхивали пожары, и ветер разносил едкий и ядовитый дым по населенным пунктам. Лишь после вмешательства центральной власти многолетние муки людей закончились. 12 октября полигон засыпали метровым слоев грунта. В этот раз ситуация, очевидно, повторяется.

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