Москва, 4 ноября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил граждан страны с Днем народного единства. Об этом сообщает в субботу, 4 ноября, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на приёме по случаю Дня народного единства

«Поздравляю вас с Днем народного единства, с праздником, истоки которого уходят далеко в прошлое, — сказал глава государства. — Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны».

По его словам, в то время людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединила преданность Отечеству.

«Их мудрость, воля и мощное единство спасли Россию, открыли дорогу к укреплению её могущества», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2005 года в России отмечается День народного единства. Праздничная дата связана с завершением мрачного периода отечественной истории, известного как Смутное время, и изгнанием из Москвы польских интервентов.

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