В Москве начался митинг-концерт «Россия объединяет»

Москва, , 14:46 — REGNUM До 200 тысяч человек ждут в День народного единства организаторы митинга-концерта, который начался в спорткомплексе «Лужники» в Москве. Мероприятие организовано Общественной палатой РФ при поддержке Общественной палаты Москвы. Несмотря на ненастную погоду, на стадионе собрались уже около 80 тыс. человек.

В концерте планируют принять участие гражданские активисты, представители общественных организаций, профсоюзные объединения, олимпийские чемпионы, артисты театра и кино. Кульминацией станет выступление звезд российской эстрады: Филиппа Киркорова, Ольги Кормухиной, Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Кристины Орбакайте и других.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с приветственным словом к гостям митинга-концерта обратился секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В преддверии Дня народного единства, обращаясь к участникам итогового форума «Сообщество», он заявил: «Совершенно очевидно, что в стране растет особый класс солидарных людей — тех, кто готов нести ответственность за себя и за своего ближнего. Из этого рождается солидарная ответственность. То, что так нужно нашему гражданскому обществу. Необходимо объединение усилий — причем не только граждан — важно также соработничество с государством и бизнесом. Наш форум «Сообщество» проходит накануне Дня народного единства. Вот это единство нам необходимо: солидарное, ответственное — за страну, за ее будущее».

Особое значение Дня народного единства в жизни россиян подчеркнул в своем обращении к участникам форума и глава российского государства Владимир Путин, который также отметил, что «этот праздник символизирует активность, добровольчество, солидарность».

Напомним, что День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата связана с завершением мрачного периода отечественной истории, известного как Смутное время, и изгнанием из Москвы польских интервентов.