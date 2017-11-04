Суббота, 4 Ноября 2017 года
15:35:27 МСК

Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Политика

По завершении церемонии глава государства кратко побеседовал с религиозными деятелями

Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва, 4 ноября 2017, 14:34 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций.

По завершении церемонии глава государства кратко побеседовал с религиозными деятелями и представителями молодежных организаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День народного единства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить