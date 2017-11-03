Лондон, 3 ноября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Британская полиция начала расследование в отношении американского актера Кевина Спейси по обвинению в сексуальном посягательстве на актера, чье имя не называется, передает 3 ноября телеканал Sky News.

Magspace.ru Скотленд-Ярд

Дело было передано в Скотленд-Ярд 1 ноября, и его изучают сотрудники из управления по борьбе с жестоким обращением с детьми и сексуальными преступлениями.

По информации актера, пожелавшего остаться неизвестным, в 2008 году Спейси, на тот момент художественный руководитель лондонского театра «Олд Вик», пригласил молодого человека, только начавшего карьеру, домой выпить. Не назвавшийся актер сказал, что они курили марихуану, после чего гость потерял сознание, а очнулся в тот момент, когда Спейси совершал над ним действия сексуального характера. Молодой человек поспешил удалиться, а художественный руководитель велел оставить историю без огласки.

Напомним, в адрес актера Кевина Спейси поступило несколько жалоб о домогательствах после того, как актер Энтони Рапп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах в 1985 году, когда жертве было 14 лет.

Читайте также: Кевин Спейси вновь обвинен в домогательствах

Позже американского актера в домогательствах обвинил режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос, а также еще восемь человек, которые просили не называть своего имени из-за страха потерять репутацию.

Читайте также: Представитель и агентство отказались работать с актёром Спейси

В результате всех обвинений с актером отказались работать его представитель и агентство Creative Artists Agency. Актер также был лишен премии «Эмми».