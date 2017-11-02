Кевин Спейси вновь обвинен в домогательствах

Лондон, , 07:49 — REGNUM Актер Роберто Кавазос, служивший в лондонском театре, которым руководила известная голливудская звезда Кэвин Спейси в период с 2004 по 2015 годы, заявил, что подвергался с его стороны домогательствам, сообщает 2 ноября GeoTV.

Кавазос мексиканский актер, он появлялся в постановках театра «Олд Вик» в Лондоне в период, когда его художественным руководителем был Спейси.

«У нас со Спейси было пара неприятных столкновений, которые вы могли бы назвать домогательствами», — написал на своей страничке в Facebook мексиканский актер.

«Многие из нас имеют «историю», связанную с Кевином Спейси. Такое ощущение, что мы должны быть старше 30 лет, чтобы чувствовать себя в безопасности от домогательств актера», — подчеркнул Кавазос.

Руководства театра «Олд Вик» выразило беспокойство относительно данной публикации и призвало всех, кто имеет подобные жалобы, связаться с дирекцией по конфиденциальной почте.

Напомним, известный голливудский актер, обладать премии «Оскар» Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтонни Рэпом, после чего Спейси поспешил признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако факт домогательства не подтвердил, заявив, что не помнит о данном инциденте.

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