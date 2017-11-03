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Представитель и агентство отказались работать с актёром Спейси

Культура

Причиной разрыва сотрудничества послужил сексуальный скандал вокруг Спейси

Представитель и агентство отказались работать с актёром Спейси
Иллюстрация: Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США
Кевин Спейси

Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2017, 11:00 — REGNUM  С американским актёром Кевином Спейси отказались работать его представитель и агентство, сообщает Vulture.

Стейси Вулф, которая ранее сотрудничала со Спейси, подтвердила, что больше не представляет его интересы. По данным источника издания, агентство Creative Artists Agency также отказалось работать с актером.

Напомним, ранее американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, ему на тот момент было 14 лет, и он вместе со Спейси играл в одном из бродвейских мюзиклов. Однажды Спейси пригласил юношу на вечеринку, после которой приставал к актеру.

После этого заявления Спейси признался, что ничего не помнит, однако очень сожалеет о случившемся. Он добавил, что эта история подтолкнула его признаться в своей нетрадиционной ориентации.

Позже к обвинениям присоединились режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос, а также еще восемь коллег Кевина Спейси по телесериалу «Карточный домик». Они попросили не раскрывать своё имя, так как боятся за свою дальнейшую карьеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь коллег Кевина Спейси обвинили его в сексуальном преследовании

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