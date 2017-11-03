Москва, 3 ноября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Ожидаемый в 2018 году в Москве поток туристов может достичь 21 млн человек, сообщил 3 ноября в ходе общения с российскими журналистами начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко.

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

«Мы ждем больше 21 млн туристов в Москве и около 1 млн футбольных болельщиков», — информировал он собравшихся, добавив: «Это большая цифра для Москвы».

Популярность российской столицы среди туристов, по мнению Тихненко, постоянно растет, пишет ТАСС.

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Власти столицы провели опрос, согласно результатам которого желание вернуться еще хотя бы раз в Москву высказывают 96% посетивших ее туристов, а около 31% опрошенных в Москве путешественников сообщили, что они приехали повторно. «Это высокий показатель», — констатировал московский чиновник.

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Напомним, по информации председателя оргкомитета «Россия-2018», вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург к концу октября 2017 года полностью завершили подготовку объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом чиновник сообщил по итогам совещания с представителями городов, в которых пройдет мировое первенство.