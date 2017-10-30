Москва готова к «бразильскому» наплыву туристов на FIFA-2018

Москва, , 14:39 — REGNUM На сегодняшний день Москва готова к потоку туристов, ожидаемому в связи с чемпионатом мира по футболу FIFA-2018, и количество мест в гостиницах соответствует спросу, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по туризму в Московской торгово-промышленной палате Сергей Абрамов 30 октября. Строительство новых гостиничных объектов на данный момент не планируется.

«Сейчас завершается строительство тех объектов, которое было начато гораздо раньше, в прошлом году и даже начале этого года. Относительно количества мест: на наш взгляд их пока достаточно. Мы прогнозируем определённый поток туристов, и если на чемпионате в Бразилии они исчислялись сотнями миллионами, то здесь несколько меньше. На сегодняшний день Москва готова к потоку туристов, сопоставимого с «бразильским». С учётом того, что не только Москва принимает туристов, но и в других городах тоже будут матчи, думаю, что этот поток туристов будет распределяться между всеми участницами. Если будет нехватка, то незначительная, и не повлияет существенно на ход чемпионата», — подчеркнул Сергей Абрамов.

Добавим, по данным портала мэра и правительства Москвы, на данный момент футбольными болельщиками и официальными делегациями FIFA в отелях Москвы забронировано более 40 тыс. номеров. Это около 60% от общего номерного фонда гостиниц столицы, который насчитывает более 67 тыс. номеров.

«Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены», — отметил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Места в гостиницах резервируют болельщики из разных стран-участниц чемпионата мира — 2018, таких как Бразилия, Англия, Франция, Мексика, и Португалия. Активнее всех на сегодняшний день бронируют гостиничные номера туристы из США, несмотря на то, что их сборная не примет участия турнире. В числе лидеров и туристы из Китая, чья сборная также не приедет в Россию.

«Процентное соотношение иностранных футбольных болельщиков, забронировавших номера в московских отелях, может измениться к концу года. Это произойдёт после финальной жеребьевки команд-участниц 1 декабря 2017 года, когда определится, в каких городах сыграют команды. Тем не менее, ожидается высокая загрузка московских гостиниц, поскольку многие болельщики выбирают Москву как основную базу для размещения, а в другие города чемпионата мира они будут выезжать только на просмотр конкретных футбольных матчей», — пояснил Николай Гуляев.

По данным департамента спорта и туризма в городе Москве, спрос на гостиничные номера уже привёл к тому, что в столице многие отели подняли цены до максимально допустимой отметки. Чтобы исключить случаи завышения цен на гостиничные номера, департамент приступил к мониторингу сайтов гостиниц и онлайн-систем бронирования в интернете.

По мнению председателя комитета по туризму в МТПП Сергея Абрамова, тот факт, что гостиницы завышают цены на номера, вполне объясним, так как любое мероприятие международного уровня способствует повышению цен.

«Бороться с этим невозможно, это свободный рынок, и если будет увеличиваться спрос, будут увеличиваться и расценки», — отметил он.

Как уточнили в департаменте спорта и туризма, в случае, если в столице возникнет нехватка недорогих гостиничных мест, туристы смогут забронировать гостиницы в ближайших городах Московской области, например, в Красногорске, Одинцово, Химках, Лобне, Звенигороде и других. Также ведутся переговоры с крупными компаниями судовладельцев.

Добавим, сейчас в Москве классификацию в преддверии чемпионата прошли более 1,1 тыс. гостиниц на 67,7 тыс. номеров. Высшую категорию — «пять звезд» — присвоили 31 гостинице. На «четыре звезды» оценили 89 отелей, «три звезды» получили 224 отеля, «две звезды» — 117 и «одну звезду» — 55. Категорию «без звезд» присвоили 667 отелям.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице организаторы готовятся принять 12 игр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перед проведением Кубка конфедераций в Москве в 60 столичных гостиницах было зафиксировано повышение цен на проживание. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%. Тем гостиницам, которые резко подняли цены, грозил штраф до 100 тыс. рублей или приостановка деятельности.

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