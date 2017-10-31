Пять городов России завершили подготовку к ЧМ-2018

Москва, , 20:59 — REGNUM Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург полностью завершили подготовку объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом 31 октября сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер Виталий Мутко по итогам совещания с представителями городов-организаторов мирового первенства.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — приводит слова вице-премьера официальный портал оргкомитета Welcome2018.com.

Мутко добавил, что большинство программ подготовки остальных городов в настоящее время находится на финальной стадии. По его словам, все работы должны быть завершены к 1 апреля 2018 года, с тем чтобы в середине мая все необходимые объекты были сданы FIFA.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» потребовал не допустить серьёзного отставания по срокам подготовки объектов к ЧМ-2018.

В целом уровень подготовки к чемпионату Владимир Путин оценил как «вполне удовлетворительный», но отметил, что «некоторые отставания всё‑таки есть». Задержки «не носят критичного характера, ничего такого страшного нет», однако «на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи», подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.