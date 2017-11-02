Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Объяснения, которые дал Пентагон о причинах сбора биоматериалов граждан Российской Федерации, являются достаточно «надуманными и сомнительными». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

tpsdave Пентагон

«Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения (Пентагона) кажутся достаточно надуманными и сомнительными», — сказал Рябков.

По его словам, подобные действия, как сбор проб биоматериалов, требуют согласия со стороны государства, на территории которого «осуществляется такая деятельность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что иностранные представители с непонятной целью собирают биологический материал граждан РФ.

31 октября представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США сообщил, что сбор биологического материала у жителей РФ необходим США для изучения опорно-двигательного аппарата, и данные мероприятия не были преднамеренными.

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