Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала граждан РФ

Москва, , 14:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин получил от специальных служб информацию о том, что «некоторые эмиссары» собирают биоматериал граждан страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

«Это информация по линии специальных служб РФ, — сказал представитель Кремля. — Действительно некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что иностранные представители с непонятной целью собирают биологический материал граждан РФ.

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