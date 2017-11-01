В Пентагоне объяснили сбор биологического материала жителей России

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Сбор биологического материала у жителей России необходим США для изучения опорно-двигательного аппарата, и данные мероприятия не были преднамеренными, передает 31 октября РИА Новости со ссылкой на представителя учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

В соответствии с контрактом, опубликованным 19 июля на сайте правительственного портала закупок США, сбора биоматериала в России был организован американскими военно-воздушными силами. Им требуется 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, которая вырабатывает жидкость, необходимую для работы суставов.

Представитель AETC Бо Дауни пояснил, что в центре молекулярных исследований 59-й медицинской авиагруппы организовано «исследование опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами». При этом требовалось предоставить два типа образцов — с заболеваниями и контрольные. Первые уже находились в распоряжении Пентагона (также собранные в России), поэтому контрольную группу образцов также решили получить в России.

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Напомним, внимание к теме сбора биоматериала накануне привлек Президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он сообщил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов и поинтересовался у собравшихся, известно ли им об этом.

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