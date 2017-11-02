Минск, 2 ноября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Положение Белоруссии на 38-м месте в рейтинге «Doing Business 2018» («Ведение бизнеса — 2018») — это ничто иное, как заигрывание Евросоюза с Минском, который в последнее время серьёзно дистанцировался от России. Такую точку зрения сегодня, 2 ноября, высказал директор Института актуальной экономики РФ Никита Исаев в интервью радио Sputnik.

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Как отметил эксперт, в Белоруссии предпринимательский сектор достаточно незначительный по объему. Как и Россия, республика движется к огосударствлению экономики. Однако между Москвой и Минском существует большая разница. По мнению Исаева, с белорусской стороной сейчас активно заигрывает Брюссель.

Происходит это потому, что ЕС замечает, что Белоруссия отдаляется от РФ. Видя такую тенденцию, Евросоюз предлагает Минску иметь стабильное положение, считает эксперт.

«Поэтому это те же самые заигрывания, которые достаточно эффективны с такими странами, которые могут использовать подобный информационный повод для демонстрации своих достоинств»,— заключил аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября был опубликован рейтинг Doing Business 2018, в котором Белоруссия заняла 38-е место из 190 стран. По сравнению с 2016 годом она опустилась в этом списке на одну позицию. Критериями исследования стали различные сферы деятельности бизнеса. Так, Белоруссия, например, заняла 30-е (+1) место в сфере «Регистрация предприятий», в сфере «получение разрешений на строительство» республика поднялась сразу на шесть позиций с 28-го места, а по «регистрации собственности» осталась на 5-м месте, как и годом ранее. В то же время в сфере «подключение к системе электроснабжения» Белоруссия потеряла одну позицию и стала 25-й в рейтинге.

Соавтор отчета Валентина Салтан объяснила, что откат республики на одну позицию связан с тем, что другие страны более активно проводят экономические реформы, в то время как в Белоруссии за 2017 год провели лишь реформу по получению кредитов. Рейтинг публикуется уже 15-й год, и в 2006 году Белоруссия заняла в нем 106-е место из 150 стран.

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Напомним, что Белоруссия последние годы взяла курс на отдаление от России и сближение с Западом, хотя официальный Минск и отрицает наличие такой тенденции. Белоруссия как ближайший союзник РФ так и не признала Крым российским, а летом этого года на саммите ПА ОБСЕ большинство членов белорусской делегации и вовсе проголосовали за резолюцию, которая осуждает Россию в «агрессии против Украины». Также власти страны проводят политику «мягкой белорусизации», которая предполагает сокращение использования русского языка (на котором говорит подавляющее большинство населения страны) во всех сферах жизнедеятельности в пользу белорусского.

Заинтересованность Белоруссии в сближении с ЕС отметили недавно и в Брюсселе. Например, в преддверии саммита «Восточного партнёрства», который состоится 24 ноября, глава представительства Европейского союза в республике Андреа Викторин заявила, что Брюссель приветствует вовлеченность белорусских госорганов в европейские интеграционные форумы.