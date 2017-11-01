Вести бизнес в Белоруссии в 2018 году будет еще сложнее

Минск, , 17:34 — REGNUM Белоруссия торопится провести либерализацию своей экономики. Однако прогнозы экспертов по поводу ведения бизнеса в республике неутешительны. В рейтинге Doing Business 2018 («Ведение бизнеса — 2018»), который рассчитывает условия бизнес-среды по странам, Белоруссия опустилась на одну строчку и заняла 38-е место из 190 государств, которые исследовали эксперты. Об этом 31 октября сообщила журналистам соавтор отчета Валентина Салтан.

При формировании рейтинга экономисты исследовали различные сферы жизнедеятельности, в сумме — десять индикаторов. Так, в сфере «Получение разрешений на строительство» Белоруссия заняла 22-е место, что на шесть позиций выше, чем годом ранее. В сфере «Регистрация собственности» — 5-е место, в этой сфере позиция республики не изменилась с прошлого года. В «Налогообложении» страна поднялась на три позиции и заняла 99-е место. В сфере «Разрешение неплатежеспособности» — 68-е место (в 2016 году было 69-е место). По обеспечению исполнения контрактов страна ухудшила свое положение в рейтинге на одну позицию (24 место).

По словам Салтан, это незначительные изменения для рейтинга, но неплохие результаты для республики. Отдельно соавтор отчета объяснила, что для получения разрешения на строительство в Белоруссии необходимо пройти 16 процедур за 115 дней, в то время как по региону Европы и Центральной Азии — 168 дней.

Валентина Салтан объяснила откат Белоруссии на одну позицию в рейтинге «Ведение бизнеса — 2018» тем, что другие страны поводят более активно реформы. Однако в Белоруссии за 2017 год власти осуществили только одну реформу — по получению кредитов. В целом темп реформ в республике снизился, подчеркнула соавтор отчета.

Вместе с тем Салтан отметила, что в 2006 году Белоруссия находилась на 106 месте в рейтинге из 150 стран. Однако, добавим, что теперь страна хотя и находится на 38-й позиции, но список расширился до 190 стран.

Что касается рейтинга в целом, то Новая Зеландия осталась страной с наиболее благоприятными условиями для видения бизнеса. На второй месте — Сингапур, на третьем — Дания. Далее — Республика Корея, Гонконг (Китай), США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Россия заняла 35-ю строчку рейтинга. За ней — Казахстан. В целом среди стран постсоветского пространства выше всех в рейтинге поднялась Грузия (9 место), так как здесь провели 47 реформ за последние 15 лет. Украина — на 76-м месте, Узбекистан — на 74-м, Киргизия — на 77-м, Эстония — на 12-м, Литва — на 16-м, Латвия — на 19-м, Польша — на 27-м. Таджикистан занял 123-е место в рейтинге, оказавшись ниже остальных стран бывшего СССР по возможности ведения бизнеса. За прошлый год в странах региона Европы и Центральной Азии провели 44 реформы для развития бизнеса.

Ранее ИА REGNUM передавало, что S&P повысило долгосрочный рейтинг Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня «В» («стабильное» положение страны). До этого также агентство Fitch Ratings повысила кредитный рейтинг страны до «позитивного», хотя в долгосрочной перспективе прогноз остался на уровне «B-», в краткосрочной — на уровне «В». Самые пессимистичные характеристики по поводу кредитоспособности Белоруссии дает агентство Moody’s. Несмотря на такой прогноз, как «стабильный», в долгосрочной перспективе эксперты оценили положение дел в стране отметкой «Caa1» (ниже только Саа2, Саа3, Са, С). В краткосрочной перспективе — B3, что на два пункта ниже оценки Fitch Ratings и S&P. Причем все рейтинговые агентства уверены в том, что дефицит текущих операций белорусские власти смогут компенсировать лишь за счет привлечения средств извне, преимущественно со стороны России.

Напомним, что меры по либерализации экономики Белоруссии, о которых говорили давно, в сентябре этого года стали активно предпринимать. В частности, 26 сентября первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский представил на рассмотрение Александра Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства». Сейчас власти, уже вогнав страну в кризис и доведя население до крайне тяжелого положения, пытаются возложить ответственность на бизнес. Он, однако, совсем не заинтересован в том, чтобы работать на улучшение благосостояния граждан.

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