Москва, 1 ноября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. На мусорном полигоне «Малинки» запланировано захоронение 1 млн тонн отходов в год, подтвердил 1 ноября заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Об этом он заявил на встрече в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джузеппе Арчимбольдо. Воздух. 1566

«У нас достаточно много информации, — заявил он на встрече в ОП РФ, где выступил в качестве представителя эксперта Минэкологии. — Названные 1 млн тонн — это официальные данные. До этого в Малинках шло захоронение на протяжении длительного времени. В примитивных устройствах сжигались опасные медицинские отходы. Часть их захоранивалась. Полностью никогда всё не сжигается. Я лично видел схемы: там запланировано размещение нескольких участков под сортировку и под захоронение. С учетом того, что эта деятельность на сегодняшний день является абсолютно точно незаконной, мы предлагаем мэрии инвестпроект по строительству мусороперерабатывающих объектов в рамках экологического законодательства, а также предоставление полной информации по ним жителям близлежащих районов».

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В свою очередь, первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов возмутился тем, что такая ситуация оказалась вообще возможной.

«Такое поведение власти — это скорейший путь разжигания конфликтов, — заявил он. — Они должны вести себя совсем по-другому. Если мы в ОП как медиатор этого процесса сможем повлиять, будет хорошо. Поэтому мы обратимся в правительство Москвы и лично к мэру Москвы».

Другой участник встречи, эколог Александр Закондырин призвал Росприроднадзор временно приостановить лицензию на деятельность полигона, дабы не разжигать социального конфликта.

«Всего в Московской области функционировало 39 полигонов, сейчас осталось 15. Понятно, что мощностей не хватает, но почему жители конкретного населённого пункта должны страдать от неквалифицированной работы властей? — задался вопросом Закондырин. — Власти должны наладить конструктивный диалог с гражданами, организовать проверки с участием общественников, чтобы прояснить для людей сложившуюся ситуацию».

Напомним, что ТБО «Малинки» расположится в 40 км от МКАД, а в 4 км от него находится деревня Чириково Троицкого района. Неподалеку построено несколько коттеджных поселков, а в 10 км лежит город Троицк. В апреле 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в «Малинках» критической, так как полигон не рекультивирован и оказывает активное воздействие на прилегающую территорию в виде распространения фильтрата с солями тяжёлых металлов и других ядовитых веществ.

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