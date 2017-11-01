Москва, 1 ноября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Столичные власти подрывают доверие народа к федеральной власти, заявила 1 ноября представитель инициативной группы москвичей Мария Абрамова в Общественной палате. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на встрече шла речь о той тяжелой ситуации, в которой оказались жители территорий, расположенных рядом с мусорным полигоном «Малинки».

Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

"Жаль, что власть не готова к открытому диалогу и не хочет цивилизованно обсуждать проблему, — считает Абрамова. — Мусорный полигон, на наш взгляд, открывается с огромными нарушениями экологического законодательства. Открывается, несмотря на то, что и на прошлом полигоне ситуация была критичной и чрезвычайной, а сам он закрывался в экстренном режиме. Мы хотим убедиться, что все процедуры были соблюдены, и дышать свежим воздухом. Жители оказались рядом с миной замедленного действия. Мы боимся, что получим ситуацию, которая сложилась во многих китайских городах, где люди годами не видят солнца».

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При этом она отметила, что, помимо проблемы вредных веществ, разносимых со стороны полигона ветром, есть ещё угроза гидрогеологического характера.

«При минимальном загрязнении и минимальном попадании отходов в эти слои у нас будут отравлены источники на более чем половине московской агломерации, — убеждена Абрамова. — У нас на эту тему есть заключение союза гидрогеологов. Мы за цивилизованный подход. Мы понимаем, что мусор надо утилизировать, и столица имеет все возможности сделать это правильно. Власть на уровне тех, кто принимал решения относительно полигона «Малинки», подрывает доверие к высшей российской власти. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы собрали подписи 60 тысяч человек, каждый из которых борется за свою жизнь и жизнь близких. Завтра нас будет 600 тысяч».

В связи с этим активистка обратила внимание, что несмотря на заверения столичных чиновников в том, что на месте полигона проводится его рекультивация, в это жители не верят, так как вокруг объекта, по их словам, уже выкуплена территория в более чем 100 гектаров.

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На встрече присутствовал представитель городских властей — начальник отдела аналитического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Дмитрий Бархатов. В своём ответе на беспокойства активистки он сослался на то, что соответствующие ситуации экспертизы находятся в компетенции Росприроднадзора. Это же касается и надзора за полигоном. В 2014—2015 годах департамент природопользования, однако, мониторил ситуацию и даже выявлял превышение уровня загрязнений.

«Но так как надзорные полномочия на Росприроднадзоре, данные были направлены туда», — констатировал Бархатов.

Ничего более информативного по этому вопросу он не сказал.

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Отметим, что это уже не первый случай, когда столичные чиновники уходят от неудобных тем, говоря, что тот или иной вопрос находится вне их компетенции. Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября аналогичную позицию занял начальник управления промышленной переработки отходов производства и потребления департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Андрей Чиркин, так и не сумевший ответить на некоторые вопросы членов Общественной палаты, интересовавшихся, куда вывозится московский мусор. Напомним, что полигон ТБО «Малинки» площадью 67 гектаров и мощностью 1 млн тонн в год, по некоторым сведениям, будет открыт в начале 2018 года на месте старой законсервированной в 2016 году свалки.