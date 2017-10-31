Нижний Новгород, 31 октября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Администрация Нижнего Новгорода достаточно быстро нашла новое место работы для бывшего сити-менеджера Сергея Белова, в сентябре 2017 года осужденного за халатность, а в октябре покинувшего свой пост в добровольно-принудительном порядке.

Высохшая земля

Ушедший в отставку чиновник возглавит ОАО «Нижегородский водоканал», сменив на этом посту Александра Прохорчева. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», увольнение Прохорчева и назначение Белова состоялось «единым решением» единственного акционера компании — городской администрации.

Ранее в нижегородских СМИ уже обсуждалась перспектива трудоустройства Белова в «Нижегородский водоканал», однако версий о том, что он возглавит организацию, не выдвигалось. Говорилось лишь о том, что специально под Белова в компании создадут должность управляющего директора.

Напомним, что практически накануне назначения Белова в «Нижегородском водоканале» прошли обыски. По версии прокуратуры, официальной причиной для обысков, в которых также принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ, стали многочисленные обращения граждан и юридических лиц о ненадлежащей работе компании.

Кроме того, «Нижегородский водоканал» подозревают в неэффективном расходовании получаемых средств.

Примечательно, что свою работу на посту главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов начал именно с критики работы «Нижегородского водоканала», возглавляемого в то время Александром Поповым. Разбирательство было связано с контрактом на поставку и монтаж системы ультрафиолетовой очистки воды, который заключило коммунальное предприятие и компания «Веград Инжиниринг» еще в январе 2015 года. Деньги за установку были выплачены, но поставки оборудования пришлось добиваться с привлечением правоохранительных органов. Именно по инициативе Белова тогда произошла замена руководства «Нижегородского водоканала».

Читайте также: Нижегородская мэрия потеряла подрядчика, получившего аванс в 600 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова виновным в обрушении дома на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде. Вместе с Беловым виновной признана экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова, у которой в 2014 году он работал в заместителях.

По мнению суда, из-за халатного отношения Рожковой и Белова к своим служебным обязанностям дом не был вовремя признан аварийным и расселен. В итоге все закончилось тем, что часть дома рухнула, а жители лишились квартир.

Читайте также:

Дом рухнул, а нижегородский сити-менеджер не может понять своей вины

Нижегородский сити-менеджер избежал наказания за рухнувший жилой дом

Наказание за совершенное преступление Рожковой и Белову было назначено чисто символическое — штраф в 100 тыс. рублей каждому. И даже от этого наказания чиновники были освобождены прямо в зале суда.

После этого Белов, настаивающий на своей полной невиновности, подал апелляцию.

В октябре 2017 года в Нижнем Новгороде с подачи врио губернатора Глеба Никитина началась работа по переводу местного самоуправления на одноглавую модель управления. В СМИ появилась информация о том, что новый глава региона встретился с городскими чиновниками и потребовал от них добровольной отставки.

Читайте также: Руководство Нижнего Новгорода заставляют уйти в отставку

Комментируя это, Белов заявил, что напрямую в подчинении у главы региона он не находится. Он также напомнил, что лично его на пост главы администрации после проведения конкурса избирали депутаты городской думы, а контракт он подписывал с главой города.

Читайте также:

Нижегородский сити-менеджер заявил, что не подчиняется врио губернатора

Глава администрации Нижнего Новгорода ушел в отставку

Это заявление не осталось незамеченным, и уже на следующий день Белов был вынужден отправиться в Москву. Вернувшись, он написал заявление о добровольном сложении полномочий главы администрации Нижнего Новгорода.