Глава администрации Нижнего Новгорода ушел в отставку

Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM Нижегородские СМИ сообщают о том, что глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов написал заявление об отставке.

Официально в городской администрации информацию об отставке Белова пока не подтверждают.

Тем не менее на заседании городской думы он не присутствовал. Глава города Елизавета Солонченко заявила, что он находится в командировке в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с возможной отставкой Белова и других руководителей Нижнего Новгорода активно обсуждается после заявления врио губернатора Глеба Никитина о возможном переходе города с двуглавой на одноглавую модель управления.

Кроме того, карьера Белова на посту главы администрации и так могла бы прекратиться, если бы ему не удалось доказать свою полную невиновность по делу об обрушении жилого дома в Нижнем Новгороде.

В настоящий момент Белов, уже осужденный по этому делу за халатность, пытается оспорить приговор.

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После того, как место главы администрации освободится, на него вполне сможет претендовать депутат Госдумы Владимир Панов, которого Никитин хотел бы видеть в кресле главы города после перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления. Пост главы администрации может стать для Панова первым шагом к этой цели.

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