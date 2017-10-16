Нижегородский сити-менеджер заявил, что не подчиняется врио губернатора

Нижний Новгород, , 14:07 — REGNUM Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов через СМИ напомнил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину о том, что не подчиняется ему напрямую. Об этом Белов заявил журналистам, комментируя информацию о том, что Никитин потребовал немедленной отставки руководства Нижнего Новгорода.

Белов подтвердил сам факт встречи с Никитиным, но отказался сообщать подробности, посчитав это некорректным.

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При этом глава городской администрации заявил, что лично его на этот пост после проведения конкурса избирали депутаты городской думы, контракт он подписывал с главой города и напрямую в подчинении у главы региона он не находится.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 октября в нижегородских СМИ появилась информация о встрече Никитина с руководством Нижнего Новгорода, на которой врио губернатора потребовал от руководства муниципалитета добровольно уйти в отставку.

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ультимативной форме потребовал от руководства Нижнего Новгорода немедленно уйти в отставку. Обсуждать городские проблемы с нынешним руководством Нижнего Новгорода Никитин не счел нужным.

Требование Никитина стало продолжением его плана по переходу Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления, о которой было заявлено на встрече врио губернатора и депутатов областного Заксобрания. Соответствующий законопроект на рассмотрение областного парламента планируется внести в ближайшее время.

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