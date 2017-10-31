Москва, 31 октября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В России с начала прививочной кампании (с 4 сентября) сделали прививку от гриппа и ОРВИ 57 млн 929 тыс. 317 человек или 39,7% всего населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Наибольшее число граждан, привитых от гриппа, насчитывается в Туве (54,7% всего населения республики), в Краснодарском крае (53%), Амурской области (46,2%), в Санкт-Петербурге (46,1%), в Хабаровском крае (45,4%) и Калининградской области (44,2%).

В Москве по данным на 28 октября 2017 года прививки сделали 4 млн 966 тыс. 184 человек или 40,6% всего населения столицы.

Неохотно прививаются от гриппа жители Татарии (32,4%), Калужской области (32,1%), Московской области (31,8%,) Крыма (30,7%) и Удмуртии (29,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершили свою работу мобильные пункты по вакцинации граждан от гриппа. Почти за два месяца у станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) от гриппа привились 157 тысяч человек.

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Напомним, в Москве прививочная кампания возле станций метро и МЦК в 2017 году длилась с 4 сентября по 29 октября. В МФЦ и городских поликлиниках сделать прививку от гриппа можно будет до 15 ноября.

Окончательные итоги прививочной кампании-2017 против гриппа будут подведены после 1 декабря.

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