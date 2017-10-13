В Подмосковье пик гриппа ожидают декабре и январе

Красногорск, , 14:39 — REGNUM В Московской области наибольшее количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ традиционно приходится на зимние месяцы. Так, по прогнозам, пик заболеваемости гриппом в новом эпидсезоне (2017−2018) ожидается в декабре и январе, сообщали в областном Минздраве

«Регион входит в заболевание в декабре, а пики подъема идут после январских праздников», — уточнил министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

В настоящее время в Подмосковье от гриппа привиты 23% населения или 1,49 млн человек.

В прививочную кампанию планируется вакцинировать еще 2,9 млн человек.

В прошлом эпедсезоне (2016−2017) прививки от гриппа сделали 2,6 млн жителей Московской области, что позволило избежать массовых карантинов в школах и перегрузок поликлиник.

Жителю Московской области, чтобы сделать прививку от гриппа нужно обратиться к врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту жительства.

По данным областного Минздрава, прививочная кампания продлится до 1 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация проводится во всех регионах России. По данным Роспотребнадзора на 1 октября, прививку от гриппа сделали 33 млн 200 тыс. человек (22,8% от численности населения), среди них 8,9 млн детей, а также 137,3 тыс. беременных женщин.

Напомним, Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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