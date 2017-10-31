В Москве у станций метро прививку от гриппа сделали 157 тыс. человек

Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве завершили свою работу мобильные пункты по вакцинации граждан от гриппа, сообщается на портале мэра Москвы.

Почти за два месяца у станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) от гриппа привились 157 тысяч человек.

Продолжаю работу прививочные кабинеты в 73 центрах «Мои документы». Они будут действовать до 15 ноября. Прививку от гриппа можно также сделать в 443 кабинетах городских поликлиниках.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом, количество граждан, сделавших прививку от гриппа в мобильных пунктах возле станций метро и МЦК, увеличилось на 34%. В 2016 году у станций метро прививки сделали 117 тыс. человек.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, «среди мобильных пунктов, где больше всего жителей сделали прививки, лидерами стали станции метро «Белорусская» и «Речной вокзал», а также станция МЦК Владыкино. На них за период кампании вакцинацию прошли более 30 тысяч человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабная кампания по вакцинации населения города от гриппа в Москве проводилась около 24 станций Московского метрополитена и двух станций МЦК. Всего в городе было открыто 442 прививочных пункта.

Напомним, в Москве прививочная кампания возле станций метро и МЦК в 2017 году длилась с 4 сентября по 29 октября. Окончательные итоги прививочной кампании-2017 против гриппа будут подведены после 1 декабря.

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