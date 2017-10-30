Лондон, 30 октября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Интернет-мессенджер только за октябрь 2017 года заблокировал порядка 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом, сообщил 29 октября основатель приложения, Павел Дуров, в своем telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Только в этом октябре мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом», — написал Дуров, добавив, что правила мессенджера «запрещают публично пропагандировать насилие в любой форме».

По словам создателя Telegram, «Свобода слова — одна из ценностей, которые мы защищали последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всём мире». Но кроме свободы слова, существуют и правила, которыми руководствуются администраторы приложения, и именно эти правила запрещают пропаганду терроризма, экстремизма и иного насилия.

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Напомним, мессенджер Telegram находится под прицелом правоохранительных органов России с июня 2017 года, после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения приложения в «реестр организаторов распространения информации». Тогда руководство компании пошло на встречу правоохранителям.

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Затем, 16 октября, Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей Мещанским районным судом Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей. В настоящее время создатель проекта Павел Дуров, говоря о «беспрецедентности» наложенного на известный мессенджер штрафа, готовится обжаловать судебное решение, о чём он сообщил на своей странице ВКонтакте.