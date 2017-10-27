Создатель Telegram: мессенджер оштрафован «беспрецедентно»

Лондон, , 11:56 — REGNUM О беспрецедентности наложенного на известный мессенджер штрафа 27 октября сообщил создатель сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел на своей странице ВКонтакте.

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«Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за 4 года работы Telegram на глобальном рынке», — пожаловался Дуров.

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Напомним, ситуация с финансовым наказанием мессенджера в России началась с того, что 16 октября мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей из-за неисполнения запроса ФСБ.

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Далее «Почта России» признала, что это она не доставила вовремя запрос ФСБ РФ о предоставлении информации для декодирования переписки пользователей в лондонский офис компании Telegram.

Затем «Почта России» сообщила, что письмо было доставлено в соответствии со стандартными сроками доставки такой корреспонденции.

Юристы мессенджера не собираются оставлять дело в нынешнем состоянии, адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что решение суда о штрафе в 800 тыс. рублей будет обжаловано.

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