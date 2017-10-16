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Британский офис Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей

Техника

... за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений шести пользователей

Британский офис Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей
Иллюстрация: Codecloud.co.ke
Взлом

Москва, 16 октября 2017, 10:20 — REGNUM  Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей Мещанским районным судом Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей, говорится в решении суда.

Мировой судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик признала Telegram Messenger LLP (Лондон) виновным в совершении административного правонарушения.

Речь идет о статье КоАП РФ «Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

Принято решение о наложении на ответчика административного штрафа в размере 800 тыс. рублей. Взысканные средства поступят в доход бюджета Москвы.

Напомним, в лондонский офис Telegram июле 2017 года поступил запрос ФСБ РФ о необходимости до 16 июля предоставить информацию по шести телефонным номерам. Запрос исполнен не был — ответа не поступило.

31 августа 2017 года ФСБ РФ уведомила руководство Telegram о намерении составит протокол. Протокол об административном правонарушении был составлен 14 сентября. Уточняется, что на суд представители Telegram не явились.

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