Москва, 30 октября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время разрабатывается план по прокладке четырех линий метро. Об этом заявил руководитель Стройкомплекса, заммэра столицы Марат Хуснуллин, сообщается на сайте ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Планируется, что будут построены линии от станции «Хорошёвская» Третьего пересадочного контура метро в Рублево-Архангельское, от станции «Нижегородская» — на восток, от «Улицы Новаторов» до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка.

Кроме того, в разработке находится проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северного.

Хуснуллин отметил, что над развитием метрополитена Москвы работают около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.

По словам заммэра, всего в разработке находится строительство 43 километров тоннелей метро и 18 станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что 2017 год можно назвать годом московского метро.

Напомним, за 10 лет столичные метростроители должны соорудить 164 км линий, что составляет 50% всех линий, построенных за 80 лет существования подземки.

В частности, на территории новой Москвы до 2035 года планируется построить 29 новых станций метро и 65 км линий метрополитена.

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