Вашингтон, 28 октября, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $93,1 млрд, стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает журнал Forbes.

Цитата из к/ф «Уолл-стрит». реж. Оливер Стоун. 1987. США Богач

Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $89,9 млрд. Замыкает тройку лидеров инвестор Уоррен Баффет с $80,6 млрд.

В Топ-5 также попали владелец бренда Zara Амансио Ортега ($77,9 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($73,8 млрд).

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