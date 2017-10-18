Обнародован список самых богатых граждан США

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых граждан США, в который вошли 400 человек.

Согласно данным журнала, богатейшим человеком страны в 24-й раз подряд стал глава компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого достигает $89 млрд.

На втором месте рейтинга находится основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос с $81,5 млрд, на третьем — финансист Уоррен Баффетт с $78 млрд.

В Топ-5 списка также попали основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ($71 млрд) и экс-глава компании Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Отметим, что финансист Джордж Сорос занял в рейтинге 20-е место с состоянием $23 млрд, а президент США Дональд Трамп ($3,1 млрд), состояние которого за год уменьшилось на $600 млн, опустился на 248-е место в таблице.

Общий капитал всех участников рейтинга составил $2,7 трлн. Средний размер состояния составил $6,7 млрд. Журнал включал в свой список только обладателей как минимум $2 млрд.

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