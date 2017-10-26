Forbes составил рейтинг крупнейших частных клиник в России

Москва, , 10:25 — REGNUM Журнал Forbes составил первый рейтинг крупнейших частных клиник России. Список опубликован 26 октября на сайте издания.

Лидером рейтинга стал «Европейский медицинский центр», выручка которого составила 9,6 млрд рублей в 2016 году. На втором месте разместилась клиника «Мать и дитя» с выручкой 9,5 млрд рублей, на третьем — «Медси» (9,4 млрд рублей).

В первую десятку попали «Ниармедик» (7,3 млрд рублей), Медицинский институт им. Березина Сергея (5,7 млрд рублей), «Ава-Петер» и «Скандинавия» (4,4 млрд рублей), «Медицина» (3,3 млрд рублей), «Будь здоров» (3,1 млрд рублей), MedSwiss (2,5 млрд рублей) и «Новая больница» (2,5 млрд рублей).

Всего в список включили 20 частных медицинских учреждений. По размеру выручки в рейтинг должны были попасть также сети диагностических лабораторий «Инвитро» (12,7 млрд рублей), «Хеликс» (3,4 млрд рублей) и «Гемотест» (3,2 млрд рублей). Однако они не вошли в список из-за узкой специализации.

Сообщается, что в последние два года сообщения о планируемых вкладах в медицину появляются все чаще. По данным «Финам», объем коммерческих медицинских услуг в России в 2016 году вырос на 8% и составил 400 млрд рублей.

Тем не менее частная медицина сталкивается с проблемами из-за падения реальных доходов населения и, следовательно, уменьшения спроса на лечение по добровольному медицинскому страхованию и на платные медицинские услуги.

Это ведет к росту теневого сектора. Чтобы получить более качественное лечение по полису ОМС, пациенты доплачивают врачам госклиник. Так, в 2016 году доля теневой медицины составила 25% в общей структуре рынка платных медицинских услуг.

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