Вильнюс, 27 октября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Рута Ванагайте не была информирована о решении издательства изъять все её книги из продажи — об этом она узнала из СМИ.

Vaadua.org Рута Ванагайте

«Это издательство, которое ценило автора и издало его книгу в 15-тысячном тиражом, я сейчас не знаю, куда они денут книги. Ради меня так могут и сжечь», — сказала Ванагайте порталу 15min.

Она сама не намерена ими торговать, у нее будут только те книги, которая она взяла с презентации. Ванагайте в интервью новостному агентству BNS утверждала, что являлась одним из авторов в издательстве, чьи книги продавались лучше всего, поэтому она ждет, пока ее информируют лично.

«Мне просто грустно, неожиданно, что моя биографическая книга становится угрозой для безопасности Литвы. Есть как есть. День поминовения усопших станет для меня праздником двойной грусти», — сказала она BNS.

Издательство Alma litera выпустило шесть книг Ванагайте — «Время долга: первая книга в Литве о старосте близких и уходе за ними», в 2004 году выпущено 2 тыс. экземпляров, в 2005 году — 1,5 тыс.; «Не бабье лето», в 2015 году выпущено 4,5 тыс. экземпляров, в 2016 — 2 тыс., в 2017 — 2,5 тыс.; «Не бабские дела», в 2016 году выпущено 5 тыс. экземпляров; «Наши» — в 2016 году выпущено 2 тыс. экземпляров; «Он» — в 2016 году 15 тыс. экземпляров, в 2017 году — 5 тыс.; новейшую книгу «Курица с головой салаки», тираж которой достигает 15 тыс. экземпляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве началась травля Руты Ванагайте за неугодные факты о нацгероях.

27 октября издательство Alma litera объявило, что прекращает сотрудничество с Рутой Ванагайте и изымает из продажи ее книги

«Реагируя на высказывания Руты Ванагайте, издательство Alma litera решило прервать с ней сотрудничество и немедленно изъять из продажи все ее книги. Alma litera также ограждается от любых заявлений Ванагайте», — говорится в заявлении издательства.

«Высказывания Руты Ванагайте нам неприемлемы, они не сочетаются с ценностями издательства Alma litterа, поэтому мы решили немедленно прервать сотрудничество с Ванагайте и изъять из продажи все ее выпущенные книги, в том числе и только что появившуюся книгу «Višta strimelės galva», — сказала глава издательства Alma litera Дангуоле Вилюнене.

Книги уже изымаются из всех книжных магазинов, мест торговли и электронных магазинов, в ближайшее время их вообще не останется в местах торговли. Также юристы издательства уже начали правовые процедуры, прекращая сотрудничество с Ванагайте. После этого об изъятии книг объявила и крупнейшая в Литве торговая сеть Maxima.

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