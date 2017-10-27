В Литве началась травля Руты Ванагайте за неугодные факты о нацгероях

Вильнюс, , 13:55 — REGNUM Литовское книжное издательство Alma littera сегодня, 27 октября, объявило о том, что изымает из продажи новую автобиографическую книгу литовской писательницы Руты Ванагайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом стало высказывание писательницы о литовском «национальном герое» Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, который, по её словам, «совсем не герой» и восхвалял перед расстрелом коммунизм, «сдавая своих».

Масла в огонь скандала подлило высказывание Ванагайте, сделанной на публичных дебатах в Санкт-Петербурге в октябре этого, 2017 года.

В интернете уже распространяется видеозапись, где участвующая в дискуссии Ванагайте говорит о Холокосте, о написанной на эту тему книге «Наши» и эмиграции. На вопрос российского журналиста, видит ли она будущее и в Литве, и в Европе, и в России без раскаяния, Ванагайте ответила резко.

«Почему? У нас есть будущее. Вся Литва разъезжается. Те дома, которые мы отобрали у евреев, когда мы их убивали — я говорю «мы», потому что наши близкие убивали, наши дедушки, их соседи — сейчас эти дома пустеют, потому что каждый день из Литвы на Запад улетает по самолету молодых людей. Единственный способ спасти Литву — если Путин, следуя таким книгам, как моя, оккупирует ее и закроет границы, у нас всё останется на месте. А так Литва опустеет, и многие говорят, что это нам кара за то, что случилось в Литве в 1941—1944 годах», — заявила Ванагайте.

Правда, местный портал Delfi попросил ее прокомментировать свои слова, Ванагайте уверяла, что только пошутила.

«Что, у людей уже нет чувства юмора? Если Литва эмигрирует, то я не думаю, что есть другая возможность остановить эмиграцию. Только если закрыть границы. Я не идиотка, чтобы говорить об этом всерьез. Это сарказм, но это и правда — границы открыты, молодежь уезжает», — сказала Ванагайте.

«Пусть принимают всерьез. Я не хочу, чтобы вернулся Советский Союз, не смешите», — добавила писательница.

На этой неделе она вызвала скандал, утверждая, что один из самых известных литовских партизан Раманаускас-Ванагас был всего лишь предателем, завербованным агентом КГБ. Сама писательница не реагировала на аргументы возмущенных критиков и не пускалась в дискуссии, продолжая придерживаться своей позиции.

По ее мнению, в независимой Литве партизан выставляют «ангелами» и берут из истории то, что выгодно патриотическому нарративу, а обо всем остальном умалчивают.

«Правда в том, что партизаны тоже были людьми. Одни боролись и не сломились, другие грабили и мстили мирным жителям, а третьи, как Раманаускас-Ванагас, сломились. Он был задержан при попытке самоубийства, после ареста он выдал с адресами 22 человек, которые его прятали, и, в конце концов, стал восхвалять коммунизм, надеясь на смягчение наказания», — написала на своей страничке в социальной сети Facebook Ванагайте.

Отметим, что сегодня ранее, комментируя этот скандал в Литве, до новости об изъятии книги Ванагайте, обозреватель ИА REGNUM Олег Михайловпредрёк начало травли литовской писательницы, которая в итоге началась.

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