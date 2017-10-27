Москва, 27 октября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Заключительное решение о строительстве мощнейшего атомного ледокола «Лидер» правительство примет в ближайшие месяцы — такое мнение высказал Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом». Российские заводы готовы осуществить масштабный проект, вопрос — в его необходимости.

Atomic-energy.ru Модель проекта 10510 «Лидер»

Напомним, проект 10 510 — ледокол «Лидер» — разработан ЦКБ «Айсберг», техническая документация должна быть подготовлена до конца 2017 года. Ледокол мощностью 120 МВт станет единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути.

Стоимость ледокола составит 80−90 млрд рублей. Изначально проект был внесен в госпрограмму развития Арктики и должен был получить федеральные субсидии, однако в новой редакции программы, принятой в середине 2017 года, упоминания о «Лидере» не оказалось.

Таким образом, вопрос об инвесторах проекта еще долго будет открыт. Алексей Лихачев отмечал, что наиболее удобной схемой станет «build — own — operate» («строй — владей — пользуйся»): когда ледокол будет построен на средства нескольких крупных добывающих российских компаний, рассчитывающих на его эксплуатацию. Напомним, что в Арктике работают «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», НОВАТЭК.

Технические возможности для строительства атомного гиганта у России имеются.

«К строительству мы будем готовы с конца 2018 года, оно может проходить либо на Балтийском заводе в случае его модернизации, либо на «Северной верфи» с достройкой на Балтзаводе (оба завода находятся в Петербурге — прим. ИА REGNUM )», — заявлял ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Сейчас Балтийский завод в Петербурге реализует проект 22 220, в который входит три уникальных по мощности (до появления «Лидера») атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Стоимость этого проекта составляет около 122 млрд рублей. Согласно первоначальным срокам, строительство атомоходов должно было завершиться в 2017—2020 году, однако из-за проблем с импортозамещением даты сдвинулись. Головной ледокол «Арктика» будет сдан заказчику в мае 2019 года, «Сибирь» — в ноябре 2020 года, «Урал» — в ноябре 2021 года.

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Тройка новых ледоколов заменит действующие суда, у которых вскоре закончится срок эксплуатации. Атомоходы необходимы для функционирования Северного морского пути в качестве торгового маршрута. В российской Арктике на данный момент реализуются 15 перспективных проектов по добыче минеральных ресурсов, и государству необходимы широкие возможности перевозки нефти, газа, руд и угля.

По словам экспертов, объем перевозок по Севморпути будет продолжать расти и вскоре составит до 40−65 млн тонн в год. Запрос круглогодичной навигации чрезвычайно важен — а значит, «Лидер» России необходим. Но то, что проект не получит бюджетных средств, заставляет в этом усомниться.

Тем не менее, стремление России осуществить проект уже неоднократно подтвердил президент Владимир Путин. На днях СМИ стало известно, что глава государства проведет совещание по теме российского судостроения в ноябре 2017 года. Как сообщает ТАСС, на совещании планируется рассмотреть законодательные способы обеспечения максимальной загрузки российских заводов и их приоритета в строительстве новых судов.

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Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около тысячи предприятий. Крупнейшие из них входят в состав ОСК, принадлежащей государству. По словам президента корпорации Алексея Рахманова, сейчас мощности российского судостроения в среднем задействованы не более чем на 60%.

Большие надежды возлагаются, в том числе, на новую верфь крупнотоннажного судостроения на Дальнем Востоке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне выпустить целую линейку танкеров, газовозов, элементов буровых платформ, судов снабжения и сейсморазведки. Ранее генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко сообщал, что завод готовится получить лицензию на атомное судостроение и строит самый большой сухой док в России, где может быть построен и «Лидер».

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