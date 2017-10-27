Красноярск, 27 октября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. События Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Александр Паниотов, krskstate.ru Мэр города Красноярска Сергей Ерёмин

Автобусы проверят

Красноярский автотранспорт проверят на выхлопы.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, совместный рейд сегодня, 27 октября, проведут сотрудники министерства и регионального управления ГИБДД. Специалисты будут замерять загрязняющие вещества в выхлопных трубах автотранспорта при помощи специальных приборов — переносного газоанализатора и дымомера.

В минэкологии назвали автотранспорт одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске. Там подсчитали, что доля передвижных источников загрязнения составляет порядка 35% от всех валовых выбросов.

Также в министерстве подчеркнули, что красноярцы регулярно звонят на телефон горячей линии и жалуются на неприятный запах в воздухе около дорог и на остановках.

«В часы пик на загруженных автомагистралях города территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха регулярно фиксирует превышение по одному из основных загрязняющих веществ — диоксиду азота. Это газ, который образовывается при сжигании различных видов топлива», — пояснили в минэкологии.

Добавим, в Красноярске уже проводились проверки качества отработанного топлива пассажирского автотранспорта. С июля по октябрь 2017 года в городе проверили 245 автобусов. По результатам проверки превышения выявлены у 27 транспортных средств. Владельцы маршрутных автобусов оштрафованы на общую сумму около 140 тысяч рублей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическую ситуацию в Красноярском крае нельзя назвать благополучной. В 2016 году, по данным Красноярскстата, в атмосферный воздух региона было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. По итогам прошлого года в крае насчитали 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.

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Транспорт, несомненно, является одним из загрязнителей воздуха в городе. Однако, по словам красноярских экологов, основные источники загрязнения атмосферного воздуха — промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики.

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Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в январе-сентябре 2017 года автобусы в Красноярском крае перевезли 155,4 млн пассажиров, что на 5,4% меньше уровня января-сентября 2016 года.

По данным краевого минтранса, ежедневно на линии выходит 240 государственных (городских, муниципальных) и 842 частных (коммерческих) автобусов.

Первое кадровое решение нового мэра

Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин уже объявил о первых кадровых изменениях.

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После инаугурации, которая состоялась 26 октября, Ерёмин заявил, что руководитель Советского района Красноярска Владислав Логинов в ближайшее время займёт должность первого заместителя главы города.

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Как сообщает газета «Городские новости», Логинов на новом посту будет курировать весь хозяйственный комплекс краевого центра. При этом он не будет руководить каким-либо департаментом мэрии, а будет координировать взаимодействие департаментов и районов.

Добавим, Логинов был соперником Ерёмина в борьбе за должность мэра Красноярска. Он прошёл все конкурсные процедуры, но непосредственно в день голосования взял самоотвод.

Всенародные выборы главы Красноярска отменили в 2014 году. Поэтому нового мэра выбирали депутаты горсовета. Этому предшествовала работа конкурсной комиссии.

Изначально на пост мэра претендовал и теперь уже бывший градоначальник Эдхам Акбулатов. В 2012 году он выиграл выборы мэра Красноярска, получив около 70% голосов. Но 18 октября в горсовете сообщили, что Акбулатов отказался от дальнейшей борьбы и взял самоотвод.

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О том, что Логинов будет назначен первым заместителем главы Красноярска, ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположил политолог Сергей Комарицын.

«Мэром, скорее всего, станет Ерёмин, поскольку Логинов его поддержит. А Егоров (депутат горсовета Владимир Егоров, также участвовавший в конкурсе на должность мэра — прим. ИА REGNUM ), по сути, выступает в роли технического кандидата. Логинов объединяется с Ерёминым, я думаю, что это самый вероятный вариант, на сессии он скажет, что поддерживает Ерёмина. И Ерёмин станет главой города, а Логинов — его первым замом, отвечающим за городское хозяйство», — говорил Комарицын.

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В итоге Логинов действительно поддержал экс-министра транспорта Красноярского края Ерёмина, получившего 23 голоса депутатов.

Временный руководитель

В связи с тем, что Сергей Ерёмин стал мэром Красноярска, ему пришлось покинуть пост министра транспорта края.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Ерёмин был освобождён от исполнения обязанностей главы минтранса с 25 октября.

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Врио губернатора края Александр Усс поручил временно осуществлять полномочия по руководству министерством транспорта заместителю министра Вадиму Войцеховскому.

Напомним, Сергей Ерёмин являлся министром транспорта Красноярского края с мая 2012 года.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта края, Войцеховский является заместителем министра с 20 июня 2017 года.