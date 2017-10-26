Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ
Москва, 26 октября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что юристы мессенджера обжаловали решение суда о штрафе в 800 тыс. рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ информацию для декодирования сообщений пользователей.
«Жалоба будет рассмотрена в Мещанском суде», — цитирует Чикова РИА Новости.
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Напомним, 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал лондонский офис Telegram за то, что мессенджер отказался предоставлять ФСБ доступ к переписке пользователей. Спецслужбу интересовали шесть конкретных пользователей.
По словам основателя Telegram Павла Дурова, запрос ФСБ противоречит 23-й статье Конституции РФ, которая гласит, что «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».
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В свою очередь радиоведущий Александр Плющев и журналист Олег Кашин также намерены подать в суд на ФСБ, считая, что их требования «затрагивает право на конфиденциальное общение с источниками информации».