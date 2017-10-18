Telegram-каналы в политике: кто заказывает музыку и зачем она звучит

Москва, , 11:24 — REGNUM На прошлой неделе стало известно, что до конца года в России могут появиться 100 анонимных региональных Telegram-каналов политического характера. Такой проект планируется на фоне активного обсуждения российскими и иностранными СМИ будущего мессенджера в связи с повышенным вниманием к нему ФСБ и Роскомнадзора. Опрошенные ИА REGNUM эксперты полагают, что власти признали значимость Telegram — всего за четыре года очередное детище основателя Вконтакте Павла Дурова превратилось в мощное медийное оружие.

В то время как власти поддерживали традиционные средства массовой информации, социальная и политическая беседа процветала в интернете, мигрируя за эти годы между социальными сетями, платформами и видеороликами на YouTube. Всерьёз о Telegram-каналах как о медиафеномене заговорили в 2016 году. Политические каналы Telegram — сочетание политического анализа, размышлений о политике Кремля и прогнозов о будущих назначениях, решениях или событиях, которые могли бы сформировать политическую арену России.

Основное отличие Telegram-каналов от Facebook, Вконтакте или Twitter заключается в возможности создать анонимный канал (длина сообщений для создателя не ограничивается), на который читатели могут подписаться. Кроме того, читатели не имеют возможности как-либо комментировать сообщения каналов, поэтому взаимодействие между каналом и его читателями ограничивается опросами. Такая организация работы идеальна для непредвзятой интерпретаций событий. К сожалению, как это часто бывает, изобретение, позволяющее приблизиться к истине, способно преображаться в иное воплощение.

Количество каналов Telegram разрастается с каждым днём, а главное, растёт и их аудитория. Возникает справедливый вопрос, что привлекает в приложении? Ответ можно рассмотреть на примере — один из известных блогеров, пользуется большой популярностью в интернете: у него более 60 тысяч подписчиков в Twitter, 28 тысяч Вконтакте и 39 тысяч подписчиков в Facebook, читающих различные аналитические материалы по региональной политике. Однако те 18 тысяч человек, которые последуют за ним в Telegram, приходят за чем-то другим. Все они ожидают услышать последние слухи о предстоящих назначениях или увольнениях государственных чиновников, а возможно, другие, не менее интригующие новости «напрямую из Кремля». При этом источники никогда не упоминаются, так как каналы недвусмысленно дают понять об «инсайдерском» характере информации.

По словам политолога Дмитрия Михайличенко, популярность Telegram-каналов сегодня растёт настолько, что по степени оперативности и охвату аудитории они конкурируют с социальными сетями, а где-то и превосходят их:

«Telegram-каналы продемонстрировали свою возможность навязывать общественности темы и их интерпретации. Этот инструмент всё чаще используется как средство внутриэлитной коммуникации и борьбы. Понятно, что в качественном отношении они отличаются друг от друга, но обобщенно говоря, значительная часть контента — это откровенные манипуляции, домыслы и слухи. В России современные Telegram-каналы используются также как инструмент для публикации неких «сливов» и «компроматов». Такого рода материалы зачастую преобладают над аналитикой».

Зачастую подобные «инсайдерские» истории находят своё подтверждение, но случаются и откровенные вбросы. В основном этим грешат менее популярные политические каналы. Здесь остается только предполагать, какие цели преследуют авторы подделок: монетизировать канал на волне ажиотажа или ослабить позиции политического оппонента под маской анонимности.

Федеральные и региональные чиновники чаще всего подтверждают, что из любопытства читают анонимные Telegram-каналы. В интервью «Ведомостям» один министр признавался, что регулярно просматривает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь» и им подобные. Другой чиновник — представитель финансово-экономического блока — сравнивал чтение анонимных каналов с просмотром утренней прессы. Объяснял удобством подачи информации: все важные политические события представлены в сжатом виде. При этом среди анонимных каналов появилось чёткое деление на федеральную и региональную повестку.

Для региональных чиновников последние стали основными поставщиками слухов из закулисья местных администраций. Например, среди сотрудников министерства по делам Северного Кавказа популярен канал «Говорит Кавказ» с полутысячной аудиторией. Информация о назначении новым главой Дагестана Владимира Васильева там появилась раньше, чем у авторитетных СМИ. В Новосибирске политические инсайды узнают из канала «Тусовочка» с аудиторией в 320 подписчиков, а самарские чиновники читают региональный канал «Мордодед».

Политолог Григорий Казанков объяснил популярность Telegram-каналов тем, что это удобный, оперативный вариант распространения информации в наименее цензурируемой с точки зрения законодательства форме.

«Если канал анонимный, ответственности за распространение информации там никто не несёт. А дальше уже вопрос к потребителю информации, насколько он доверяет тому, что там написано или показано. У каждого раскрученного Telegram-канала есть какое-то реноме и читаешь информацию у тех, кому доверяешь. Другое дело, что это и удобный способ для распространения слухов, домыслов и иногда откровенной клеветы. С этим надо бороться — не только правовым способом, но и самим людям. Чему-то доверять, а чему-то не доверять», — добавил он, уточнив, что преувеличивать влияние Telegram-каналов на политическую ситуацию тоже не стоит.

«Всё-таки в основном — это инструмент информационной политики внутри элиты. Причем элиты достаточно узкого сегмента», — отметил Казанков.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков не склонен «переоценивать роль региональных Telegram-каналов».

«Во-первых, если их число будет увеличиваться, то доверие и интерес к распространяемой через них информации будет девальвироваться. Во-вторых, Центр куда смелее проводит кадровую политику на местах, а значит, многие важные решения чаще будут зависеть именно от федеральных властей. Источники региональных Telegram-каналов нужной информацией могут просто не владеть, и читатели будут отмечать такие случаи. В-третьих, аудитория Telegram-каналов — это всё-таки не широкая общественность, а журналисты, эксперты, местные элиты. В условиях регионального информационного поля эта аудитория ещё уже, чем на федеральном уровне, а сами читатели жёстче привязаны к местным группам влияния. Кто стоит даже за новым Telegram-каналом вычислить куда проще, а убедить в правдивости очередного «инсайда» или версии сложнее. В таких условиях «эффект загадочности», сопричастности к «закрытой информации» будет убиваться практически напрочь. Получится некий «эффект лифта». Как в доме, где все друг друга давно знают и понимают, что надписи на стенках про Машу из третьего подъезда пишет не «загадочный правдоруб», а всего лишь обиженный Вася из второго», — отметил Нейжмаков.

Возвращаясь к причинам возросшей популярности Telegram-каналов, легко отметить тот факт, что в современных реалиях РФ к официальной информации в СМИ большинство читателей относится весьма настороженно, политические тайны обычно не доступны вне числа «избранных». Как и у завсегдатаев светских салонов XIX века, у подписчиков анонимных каналов возникает чувство приобщённости к изнанке жизни политических элит. И этим многие пользуются на всю катушку, создавая откровенные фантасмагории. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», владелец канала «Политбюро 2.0» Евгений Минченко называл главной силой анонимных каналов их мощное политическое влияние. Эксперт отмечал, что Telegram превратился в мощный инструмент антирекламы. Он обратил внимание на то, что антивластные, в частности антигубернаторские анонимные каналы имеют большее число подписчиков по сравнению с условно провластными.

Примером такой антирекламы может служить одна из публикаций анонимного канала «Методичка», который в январе этого года якобы уличил тогда еще врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова в использовании нацисткой символики. Блогеры утверждали, что чиновник разгуливал в куртке с нашивкой, на которой был изображен официальный флаг протектората Богемии и Моравии, образованного во время нацистской оккупации Чехословакии. Глава региона потом оправдывался и рассказывал журналистам, что «ни сном ни духом» не знал о значении шеврона.

Другой иллюстрацией искажения действительности стал целый ряд Telegram-каналов, которые тщательно приклеивали ярлык «преемника» Владимира Путина губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Тогда за «инсайды» выдавали откровенную бессмыслицу вроде слоганов его президентской кампании или «сливов» относительно тайных встреч с чиновниками правительства РФ. Такие «откровения» создавались даже не задумываясь о логике сообщений — например, зачем губернатору встречаться «тайно» с чиновниками, если он с ними через день встречается по работе. Также минувшим летом «Незыгарь» называл Дюмина «звездой» Петербургского экономического форума и заверял, что главу региона звали на максимальное количество мероприятий.

Любимыми темами для «инсайдерских» публикаций являются и всевозможные сообщения об отставках и назначениях. 19 июня 2017 сразу несколько популярных каналов отправляли в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, спустя месяц объявили о скором уходе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и мэра Москвы Сергея Собянина.

Михаил Нейжмаков отмечает, что «центр смелее проводит кадровую политику в регионах, а значит, губернаторы становятся более уязвимы» и «в этих условиях у местных элит появляется дополнительный соблазн воспользоваться Telegram-каналами, чтобы усилить давление на главу региона, распространяя слухи и выгодные им конспирологические версии, ставящие данного чиновника под удар и создающие атмосферу тревожности».

«Тем более, что «медовый месяц» в отношениях врио губернаторов и местных игроков может заканчиваться очень быстро. Для примера вспомним хотя бы Нижегородскую область, где уже появились разногласия между назначенным совсем недавно врио главы региона Глебом Никитиным и вице-спикером Заксобрания Олегом Сорокиным. Подобные трения могут провоцировать новые информационные войны, в том числе с использованием телеграм-каналов», — добавил эксперт.

Telegram пользуется популярностью не только в России. В США, правда, его используют в основном в качестве мессенджера. В Иране приложение использует около 20 миллионов человек, что составляет около 25% от общего числа пользователей во всем мире. На протяжении многих лет Telegram помогал иранцам утолить жажду политических высказываний онлайн, так как Twitter и Facebook в стране запрещены. Однако в преддверии президентских выборов в Иране в мае 2018 многие рассматривают Telegram как сила, удушающая политические высказывания. Дело в том, что последние месяцы иранские службы безопасности и разведки начали арестовывать пользователей Telegram и теперь требуют от тех, кто управляет популярными каналами приложения, подавать заявки на получение разрешений на использование, полностью раскрывая данные о своей личности — это объяснялось вопросами национальной безопасности. Согласно сообщению информационного агентства Tasnim, в январе 2017 года около 700 каналов Telegram подали заявки на получение разрешений.

Социальные медиакомпании, работающие за пределами Северной Америки и Западной Европы также оказались под растущим давлением правительства. Турция и Бразилия ввели временные блоки на WhatsApp в 2016 году после того, как компания не смогла передать пользовательские данные, связанные с уголовными расследованиями. Китай полностью заблокировал Telegram, когда стало известно, что юристы по правам человека используют их на территории КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти также не оставляют попыток лишить мессенджер главного его «козыря» — анонимности. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал лондонский офис Telegram на 800 тыс. рублей за непредоставление ФСБ РФ доступа к переписке пользователей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует обжаловать данное решение и ссылается на то, что требование ФСБ РФ противоречит 23 статье Конституции РФ, гласящей, что «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Читайте также: Дуров собирает юристов для обжалования решения суда по Telegram

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев по этому делу заявил, что раз Telegram зарегистрирован в России как организатор исполнения информации, то он «должен исполнять российские законы» и «отвечая по закону, Telegram должен быть заблокирован».

Читайте также: Интернет-омбудсмен: Telegram должен исполнять законы РФ

В Кремле недооценивать влияние Telegram также не склонны. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, Кремль ведет мониторинг информации основных общественно-политических каналов в Telegram, но не ставит равенства между ними и традиционными СМИ.

«Это явление, связанное с технологическим развитием каналов доставки информации. Наверное, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, но и в то же время нельзя, скажем так, абстрагироваться от их существования», — сказал Песков.

О чём же говорит решение администрации запустить собственные местные Telegram-каналы? Вполне вероятно, там вспомнили изречение генералиссимуса Суворова: «Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить». Согласно предложенной концепции, от четырех до пяти Telegram-каналов запустят в Санкт-Петербурге, Вологде, Екатеринбурге, Краснодаре, Махачкале, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени. Аналогичные каналы могут появиться ещё в десяти городах, но со списком пока не определились.

Выбор источника остается личным выбором каждого, однако в современном перенасыщенном информацией обществе как никогда становится актуален принцип, сформулированный знаменитым древнегреческим философом Сократом — De omnibus dubitandum — сомневайся во всем. Позднее его взял на вооружение один из выдающихся умов человечества французский математик и философ Рене Декарт. Он сказал, что сомнение необходимо для критической проверки всего нашего знания. В XXI веке критическое мышление становится главным условием информационной гигиены.