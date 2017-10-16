Дуров собирает юристов для обжалования решения суда по Telegram

Москва, , 14:28 — REGNUM Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей страничке в соцсети «Вконтакте» призвал юристов, которые хотели бы заняться обжалованием решения Мещанского суда Москвы, связаться с офисом Telegram Messenger LLP.

По его словам, требования ФСБ РФ не только не реализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Речь идет о решении Мещанского суда Москвы, оштрафовавшего лондонский офис Telegram — Telegram Messenger LLP, на 800 тыс. рублей за непредоставление спецслужбе доступа к переписке пользователей.

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Дуров не уточняет, к каким именно перепискам ФСБ просила доступ, ранее сообщалось, что в требовании указывалось требование о дешифровке переписки шести конкретных пользователей.

«В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах», — написал Дуров.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что Telegram зарегистрировался в России в качестве «организатора исполнения информации», и теперь должен исполнять российские законы. И, отвечая по закону, Telegram должен быть заблокирован», считает уполномоченный.

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