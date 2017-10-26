Белград, 26 октября, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Новые досрочные парламентские выборы могут состояться в Сербии в декабре 2017 года одновременно с выборами в городскую скупщину Белграда. Об этом сообщает газета «Alo!» со ссылкой на источники в ближайшем окружении президента Сербии Александра Вучича и руководстве возглавляемой им Сербской прогрессивной партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По информации издания, на следующей неделе Александр Вучич намерен созвать заседание президиума и центрального комитета партии, на котором вынесет на рассмотрение только один вопрос: поддерживают ли его соратники по СПП проведение внеочередных парламентских выборов 24 декабря, вместе с местными выборами в Белграде.

«Принимая во внимание бесспорный авторитет Вучича в партии, нет никаких сомнений в том, что его инициатива будет поддержана», — заявил один из собеседников газеты.

Отметим, что слухи о возможном проведении в декабре новых внеочередных парламентских выборов звучат в Сербии ещё с сентября. Сам Александр Вучич во время поездки в Воеводину 23 октября заявил, что готов удовлетворить желание оппозиции узнать сегодняшнюю расстановку сил в обществе.

«Получите выборы, если хотите. Только потом не кричите, что святой Пётр виноват в том, что вы их проиграли», — обратился Вучич к своим политическим оппонентам.

Как пишет издание, в числе других оснований для проведения выборов многие видят желание Александра Вучича удостовериться, готовы ли граждане и далее продолжать избранный им курс, который предполагает сохранение военного нейтралитета, интеграцию в Европейский союз, а также сохранение и улучшение отношений с Россией и Китаем.

Напомним, предыдущие парламентские выборы в Сербии, которые также были досрочными, состоялись в апреле 2016 года. Эти выборы, по заявлениям Вучича, занимавшего на тот момент пост премьер-министра, также должны были стать своего рода референдумом, который покажет, поддерживают ли граждане республики заявленный курс на вступление в Евросоюз.

Вучич заявлял о необходимости сформировать новое правительство, которое сможет заручиться поддержкой для проведения реформ и иметь полноценный четырёхлетний мандат для завершения переговоров с Брюсселем до 2020 года. Коалиция «Александр Вучич — Сербия побеждает» во главе с Сербской прогрессивной партией получила на выборах 48,25% голосов.

В мае 2017 года в Сербии состоялись президентские выборы, на которых Александр Вучич в качестве кандидата от Сербской прогрессивной партии одержал победу, набрав более 56% голосов. В июне был утверждён новый состав правительства во главе с премьер-министром Аной Брнабич.

Таким образом, если парламентские выборы в декабре состоятся, в республике сменится уже третий по счёту состав кабинета министров менее чем за два года.

Новость о предстоящих выборах появилась на фоне растущего давления на Белград со стороны Брюсселя и Вашингтона, уже откровенно требующих от сербского руководства пересмотра своей внешней политики и отказа от сотрудничества с Россией. Последним примером тому стало скандальное выступление в Белграде заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Йи, который заявил, что страны, желающие статью частью «европейской семьи процветающих демократий», должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

Хотя слова американского дипломата и были расценены представителями руководства Сербии как «грубейший акт публичного и недипломатичного давления», 25 октября глава делегации Евросоюза в Белграде Сем Фабрици подтвердил, что Брюссель разделяет заявленную позицию Вашингтона и ожидает от Сербии дополнительных усилий по постепенному согласованию своей внешней политики и политики в области безопасности с позицией ЕС.

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