МИД: Никто не должен мешать сотрудничеству Сербии и России

Москва, , 21:42 — REGNUM МИД России считает недопустимыми «провокационные заявления» американских дипломатов, нацеленные на подрыв сотрудничества между Россией и Сербией. Об этом говорится в распространённом 24 октября комментарии ведомства в связи со скандальными высказываниям в Белграде заместителя госсекретаря США Хойта Брайана Йи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне, выступая на XVII Сербском экономическом форуме в рамках своего двухдневного визита в Белград, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в частности, заявил, что страны, нацеленные на вступление в Европейский союз, должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

Кроме этого, представитель Госдепартамента США в очередной раз озвучил недовольство Вашингтона тем, что сотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише может быть предоставлен дипломатический иммунитет.

Как обратили внимание в МИД России, американский дипломат говорил «в неуместно эмоциональных выражениях» и «в грубой форме требовал от Белграда пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом».

«Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из её национальных интересов», — подчеркнули в российском ведомстве.

Говоря о Российско-сербском гуманитарном центре, в МИД напомнили, что РСГЦ на протяжении уже ряда лет оказывает содействие как Сербии, так и другим странам региона, в том числе членам Евросоюза и НАТО, в преодолении последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, обучении соответствующих специалистов.

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«В числе прочего осуществляется разминирование сербской территории, уже выявлены и ликвидированы тысячи взрывоопасных предметов, оставшихся после бомбардировок НАТО 1999 года, в том числе с массированным применением боеприпасов с обедненным ураном», — отметили в ведомстве.

В этой связи МИД призвал американских коллег «не навязывать другим свои враждебные идеологизированные стереотипы, подрывающие основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом».

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Отметим, что в самом Белграде заявления Хойта Йи вызвали скандал. Так, министр обороны Сербии Александр Вулин назвал выступление представителя Госдепартамента «грубейшим актом публичного и недипломатичного давления» на республику и отметил, что это не были слова человека, который испытывает уважение к Сербии и проводимой ею политике.

Сербский министр подчеркнул, что Белград намерен самостоятельно принимать решения, «независимо от того, насколько велики» те, кто пытается влиять на проводимую республикой политику.

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