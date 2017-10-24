Уэсли Кларк: Сербия должна последовать примеру Черногории и вступить в НАТО

Подгорица, , 16:20 — REGNUM Сербии стоит последовать примеру Черногории и изменить своё отношение к расширению НАТО. Об этом заявил бывший генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в интервью черногорскому изданию «Дневне новине».

По мнению американского генерала, Черногория является «хорошим примером обеспечения стабильности на Балканах, преодоления конфликтов и принятия западных ценностей».

«То, что Черногория вступила в НАТО, прежде чем они присоединились к ЕС, демонстрирует правильный порядок вещей. Необходимо добиться стабильности и надежности, прежде чем стремиться к экономическому росту. Я надеюсь, что Сербия последует примеру Черногории», — заявил Кларк, командовавший силами НАТО в Косово во время войны 1999 года.

Напомним, Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса в июне 2017 года. Несмотря на серьёзный раскол в обществе по данному вопросу, власти страны отказались проводить референдум по членству в НАТО, приняв протокол о вступлении в блок простым голосованием в парламенте.

Сербия в вопросах военного сотрудничества с другими странами официально придерживается политики нейтралитета. Тем не менее в 2016 году Белград ратифицировал Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan), получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

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